Afghanistan: Fratoianni (Si), incredibile catena di errori

- "Le reazioni in Italia a che hanno accompagnato l'inarrestabile e veloce avanzata dei talebani in Afghanistan hanno un sapore ipocrita e un po' indecente. È l'ipocrisia e l'indecenza di chi 20 anni fa appoggiava con una quasi unanimità parlamentare e in modo assolutamente acritico la cosiddetta 'guerra umanitaria', l'esportazione della democrazia, le bombe come soluzione politica. Soluzione che si è dimostrata illusoria". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Oggi la vicenda afghana - prosegue il leader di Si - dimostra che quelle scelte furono allora l'avvio di un incredibile catena di errori. E chi manifestava per la pace, allora, non era un antipatriottico, ma erano gli unici ad avere compreso quale era la natura del problema." "Oggi molti di coloro che allora appoggiarono quelle scelte - conclude Fratoianni - dovrebbero chiedere scusa". (Com)