Afghanistan: Cina, situazione è cambiata e Pechino rispetta volontà popolo afgano

- La situazione in Afghanistan è cambiata e la Cina rispetta la volontà e la scelta del popolo afgano. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, citata dall’emittente televisiva di Stato “Cgtn”. La portavoce ha aggiunto che l’ambasciata cinese in Afghanistan funziona normalmente e ha assicurato che Pechino monitorerà da vicino la situazione e fornirà ai connazionali in Afghanistan i servizi e l’aiuto necessari. Intanto secondo quanto si legge in un editoriale del quotidiano cinese "Global Times", la Cina starebbe lavorando per collaborare con il futuro governo talebano per contribuire alla ricostruzione e allo sviluppo del dopoguerra, portando avanti progetti nell'ambito della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), l'iniziativa di connettività proposta da Pechino, quando la sicurezza e la stabilità saranno ripristinate nel Paese. "Gli Stati Uniti non possono semplicemente andarsene e non assumersi più responsabilità nella regione, e se l'Afghanistan incontra gravi problemi umanitari, come una crisi dei rifugiati, Washington dovrebbe cooperare con altri Paesi regionali e almeno fornire assistenza economica, perché sono stati gli Stati Uniti ad aver creato questo pasticcio", si legge nell'editoriale. (segue) (Cip)