Afghanistan: Mulè, priorità è sicurezza persone, lavoro straordinario nostre Forze armate

- L'Italia sta facendo un'azione straordinaria dal punto di vista delle Forze armate e della Difesa per mettere in sicurezza i dipendenti dell'ambasciata e fare in modo che il personale italiano e afgano con le loro famiglie possano rientrare in Italia. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo alla trasmissione "Agorà Estate" in onda su "Rai3". "I nostri militari hanno lavorato giorno e notte per mettere in sicurezza i dipendenti dell'ambasciata e fare in modo che il personale italiano e afghano con le loro famiglie possano rientrare in Italia. In questo momento la priorità, l'obbligo morale e politico è quello di mettere in sicurezza le persone", ha detto Mulè.(Res)