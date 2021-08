Etiopia: premier Ahmed, diplomazia e media occidentali alimentano la propaganda tigrina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier etiope Abiy Ahmed ha invitato i suoi concittadini a restare uniti di fronte alla "propaganda" del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), a suo dire alimentata dalla diplomazia e dai media occidentali, impendendo in tal modo al nemico di prevalere. In una dichiarazione pubblicata dal suo ufficio, il primo ministro ha sottolineato che diversi Paesi nel mondo hanno sperimentato "cospirazioni" simili che li hanno portati sull'orlo della disintegrazione - Jugoslavia, Siria, Somalia e Libia - tuttavia ha citato l'esempio di altri Paesi che al contrario hanno scongiurato un tale pericolo, come Germania, Giappone, Corea del Sud e Vietnam. "Attualmente queste nazioni sono tra i modelli chiave per la loro potenza economica, il loro sistema politico moderno, le capacità tecnologiche e i valori sociali civili", ha affermato Ahmed, sottolineando come questi Paesi abbiano superato le divisioni interne e siano diventano prosperi utilizzando le sfide come trampolino di lancio. "Per quanto enormi siano le minacce provenienti dal mondo esterno o che emergono dall'interno del Paese, quando c'è una forte unità tra il popolo etiope, le sfide non sono mai state al di là delle loro capacità. Il Tplf (considerato un'organizzazione terroristica dal governo di Addis Abeba) sta ora compiendo il suo ultimo sforzo e ha chiesto aiuto perdendo la speranza", ha detto. “I nemici dell'Etiopia hanno fatto la guerra su due fronti: quello bellico e quello diplomatico. Quindi, tutti voi che siete preoccupati per la sopravvivenza dell'Etiopia dovete unirvi per affrontare i due fronti astenendosi dall'analisi della cospirazione e dalla paura non necessaria", ha aggiunto il primo ministro. (segue) (Res)