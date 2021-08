Etiopia: premier Ahmed, diplomazia e media occidentali alimentano la propaganda tigrina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia e le relazioni estere, ha proseguito, "sono un gioco politico guidato dal principio del 'dare e avere', e non c'è dubbio che il nostro Paese trarrà i maggiori benefici dalla giusta linea della diplomazia. Al contrario, le relazioni diplomatiche condotte mettendo in pericolo l'interesse nazionale e la sovranità del nostro Paese potrebbero portare un sollievo temporaneo, ma le sue conseguenze negative a lungo termine sarebbero significative. Il governo sta facendo la sua parte per impedirlo. Continuerà a farlo", ha sottolineato Ahmed, accusando il mondo occidentale di usare i media internazionali per fare pressione sull'Etiopia. “Quando abbiamo iniziato a resistere alle loro pressioni, hanno lanciato una campagna di informazione distruttiva per offuscare la nostra immagine perché sono immensamente capaci in questo senso. Hanno una vasta gamma di strumenti mediatici e un potere avanzato per travisare la gente del mondo", ha osservato il primo ministro, sottolineando la necessità di lavorare insieme e in armonia per contrastare i media e la pressione diplomatica sull'Etiopia. "Dobbiamo sfruttare tutte le opportunità che abbiamo per difendere la campagna che si è aperta su di noi", ha detto, esortando i cittadini a "resistere" e a "contrastare le notizie" che danneggiano il Paese sui social e sui media internazionali. (segue) (Res)