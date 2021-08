Etiopia: premier Ahmed, diplomazia e media occidentali alimentano la propaganda tigrina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo appello di Ahmed giunge in un momento particolarmente critico per il governo federale, le cui forze paiono da settimane soverchiate da quelle tigrine. La scorsa settimana lo stesso primo ministro ha invitato tutti i civili idonei ad unirsi alle forze armate per combattere contro i miliziani del Tplf), ricordando che "in passato le nostre forze hanno mostrato determinazione nel voler rimuovere le atrocità del gruppo terroristico Tlpf dalla nostra storia" e che le forze federali, regionali e alleate in campo hanno come obiettivo di "distruggere l'organizzazione traditrice e terroristica" del Tplf. "È ora tempo che ogni cittadino etiope idoneo che sia in età (militare) si unisca alle Forze di difesa, alle forze speciali e alle milizie per mostrare il suo valore", ha dichiarato il premier. L'appello è giunto in concomitanza con l'annuncio secondo il quale l'Esercito di liberazione oromo (Ola) ha stretto un'alleanza militare con il Tplf, secondo quanto dichiarato dal leader dell'Ola, Kumsa Diriba. "L'unica soluzione ora è rovesciare questo governo militarmente, parlando la lingua con cui vogliono si parli loro", ha detto Diriba, affermando che l'accordo con le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) - braccio armato del Tplf - è stato concluso "settimane fa". (segue) (Res)