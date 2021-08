Etiopia: premier Ahmed, diplomazia e media occidentali alimentano la propaganda tigrina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diriba ha precisato che le parti hanno concordato alcune linee "per cooperare contro lo stesso nemico, specialmente a livello militare", e anche se non sono per ora previste azioni di combattimento a fianco a fianco "c'è la possibilità che questo possa accadere". Di certo, ha aggiunto Diriba, "ci sarà una grande coalizione contro il regime" del primo ministro Ahmed. La nuova alleanza militare aggiunge un altro tassello nello sviluppo del conflitto, che da novembre scorso ad oggi si è esteso al di fuori della regione settentrionale del Tigrè, coinvolgendo altre etnie: si combatte ormai da settimane anche nei vicini Stati regionali degli Amhara e di Afar, con il rischio concreto che il conflitto si estenda anche alla vicina regione dei Somali e a quella del Benishangul-Gumuz, alimentando antiche tensioni etniche mai sopite. (Res)