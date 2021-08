Libia: Saleh critica dichiarazioni inviato Onu su coinvolgimento Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, ha fortemente criticato, in dichiarazioni alla stampa, le affermazioni dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, e responsabile della Missione Unsmil Jan Kubis, sulla partecipazione del Consiglio di stato all'emanazione delle leggi, perché si tratta di un diritto intrinseco del parlamento. “Nessuno sarà coinvolto nell'emanazione delle leggi”, ha affermato Saleh. Il presidente del parlamento ha accusato il Consiglio di Stato di essere all'origine dell'ostruzione nel fascicolo delle posizioni sovrane, aggiungendo che “i suoi membri sanno che quando questa fase sarà finita, usciranno di scena, e non ci sarà più il Consiglio di Stato” una volta eletta una nuova autorità esecutiva. Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia ha inoltre affermato che “il ruolo della missione Onu in Libia, come di consueto non è chiaro”, sottolineando come l’Unsmil non conosca il Paese e la sua cultura. “La missione delle Nazioni Unite non può fornire nulla senza il supporto della gente, inoltre è una missione di supporto in Libia, e non ha il diritto di impartire istruzioni e decisioni come se il suo capo fosse il governatore del Paese”, ha dichiarato Saleh. (segue) (Lit)