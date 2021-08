Libia: Saleh critica dichiarazioni inviato Onu su coinvolgimento Consiglio di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti ha aggiunto che il parlamento è un'autorità legislativa che ha il diritto di emanare leggi senza la partecipazione di nessuno, sottolineando che la legge elettorale per eleggere presidente e un nuovo parlamento “sarà emanata nei prossimi giorni” per consentire lo svolgimento delle elezioni il 24 dicembre. Saleh ha inoltre sottolineato che non vi è alcuna obiezione nei confronti di qualsiasi cittadino che soddisfi le condizioni legali per candidarsi alle elezioni, indicando che qualsiasi cittadino libico che soddisfi tali requisiti ha il diritto di fare politica attiva. Riguardo alle misure che verranno prese in caso di fallimento delle elezioni di dicembre, Saleh ha affermato che "se la Libia non raggiungerà le elezioni, ci sarà una nuova iniziativa. "L'iniziativa è pronta e c'è una visione per unificare le istituzioni statali, ma vogliamo solo stabilità per la Libia e non la destabilizzazione”, ha dichiarato Saleh. (Lit)