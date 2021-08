Francia: incriminato ex gendarme complottista, si dichiara colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex gendarme e paracadutista militare francese, Christian Maillaud, incriminato per "associazione a delinquere e istigazione a disobbedire alle leggi" a Cusset, si è dichiarato colpevole. Come riferito dal quotidiano "Le Figaro", lo ha annunciato il procuratore della Repubblica Eric Neveu. "Christian Maillaud si è dichiarato colpevole. Ha ammesso di appartenere al Consiglio nazionale di transizione (Cnt) e di aver avuto come obiettivo quello di rovesciare le istituzioni francesi", ha detto Neveu. Il Cnt aveva infatti incitato a marciare sull'Eliseo il 18 dicembre scorso. L'uomo, di 53 anni, era ricercato da dicembre a seguito di due mandati di arresto emessi dal Tribunale di Cusset. Maillaud era già stato condannato per aver pianificato rapimenti di minori che voleva sottrarre ai genitori considerati dei pedofili.(Frp)