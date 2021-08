Medio Oriente: incendio boschivo, dintorni di Gerusalemme evacuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune case situate nei pressi della città di Gerusalemme sono state evacuate a causa del divampare di alcuni incendi boschivi. Lo rende noto il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale la maggior parte dei roghi sarebbe ora sotto controllo. "Il fuoco si stava diffondendo rapidamente a causa del forte vento e abbiamo chiamato i vigili del fuoco di diverse aree per avere supporto", ha detto in una nota il portavoce dei vigili del fuoco di Gerusalemme. "Questo è uno dei più grandi incendi nell'area di Gerusalemme da anni", ha detto Nissim Touitou, comandante dei vigili del fuoco della regione, in una conferenza stampa televisiva. Sono stati minacciati dalle fiamme cinque villaggi: Beit Meir, Shoeva, Kissalon, Givat Yearim e Ramat Raziel, situati a ovest di Gerusalemme. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha convocato un incontro speciale con funzionari dei servizi di sicurezza, lo rende noto una dichiarazione del suo ufficio.(Res)