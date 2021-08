Germania: Soeder (Csu) avverte, ora la sconfitta elettorale è un "pericolo concreto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sondaggio, l’Unione si attesta attualmente al 25 per cento. Soeder ha chiesto all'Unione di intraprendere una campagna elettorale più dura contro il suo attuale partner di coalizione. Nella situazione attuale, non dovrebbe esserci "nessuna falsa cautela nei confronti dell’SpD", ha affermato. Nell'attuale situazione politica, i Verdi non sono più l'avversario decisivo nella lotta per la cancelleria, secondo il leader della Csu, secondo cui la probabilità di un governo guidato dai Verdi sia "molto, molto bassa". A suo avviso, il partito di Annalena Baerbock lascerebbe, se necessario, anche la cancelleria all’Spd, “solo per fermare l'Unione”. (Geb)