Bulgaria: procuratore Gesev, mia audizione in Parlamento viola la separazione dei poteri

- Il procuratore capo della Bulgaria Ivan Gesev si è espresso contro l'ipotesi di una sua audizione dinanzi al Parlamento nazionale. "Una richiesta di audizione del procuratore generale in una seduta parlamentare straordinaria, o una richiesta di relazione su casi specifici violerebbe il principio di separazione dei poteri e pregiudicherebbe l'indipendenza della magistratura", ha detto Gesev in un'intervista alla stampa locale. Il Parlamento ha fissato una seduta straordinaria per la giornata di domani. L'Assemblea è stata convocata sul tema delle violenze perpetrate dalla polizia durante le proteste del 2020. La presidente dell'Assemblea nazionale, Iva Miteva, ha dichiarato all'emittente "Btv" che sarebbe possibile richiedere un'audizione del procuratore capo presso la commissione Giustizia. (segue) (Seb)