Bulgaria: procuratore Gesev, mia audizione in Parlamento viola la separazione dei poteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 luglio si è tenuto nel Parlamento della Bulgaria un dibattito a proposito dell'ipotesi di rimozione del procuratore generale Gesev. La rimozione del procuratore è stata anche oggetto di discussione in una seduta del Consiglio superiore della magistratura. Il capogruppo parlamentare di Bulgaria democratica, Hristo Ivanov, ha detto durante la discussione che la forza politica sostiene le misure intraprese dal ministro ad interim della Giustizia Janaki Stoilov per la destituzione del procuratore generale. Commentando la seduta del Consiglio superiore della magistratura, Ivanov ha invitato i magistrati in carica "a essere consapevoli della gravità dell'interesse nazionale" di cui si occupano. Il deputato ha ricordato che la procedura prevede che il Consiglio superiore della magistratura esamini la richiesta, si pronunci su di essa e rimuova Ivan Gesev dall'incarico. (segue) (Seb)