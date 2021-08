Bulgaria: procuratore Gesev, mia audizione in Parlamento viola la separazione dei poteri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel luglio del 2020 alcuni manifestanti si sono riuniti davanti al Parlamento per chiedere le dimissioni del procuratore generale Ivan Gesev, accusato di connivenza con i vertici dell'esecutivo dopo che aveva ordinato l'arresto di due membri della squadra del presidente della Repubblica, il socialista Rumen Radev. Il 9 luglio 2020 sono stati infatti arrestati il consigliere per la sicurezza Ilija Milousev e il segretario per le questioni legali e la lotta alla corruzione, Plamen Ouzounov. Il primo è stato accusato di divulgazione di segreti di Stato mentre il secondo era sospettato di traffico d'influenze. L'ingresso delle forze dell'ordine armate nell'ufficio presidenziale ha provocato la protesta da parte di alcuni sostenitori delle diverse parti politiche e riaperto lo scontro fra capo del governo e presidenza già in atto nei mesi precedenti. (Seb)