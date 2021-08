India: Pegasus, governo annuncia istituzione comitato esperti per indagare sulla vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha tenuto oggi un’udienza sulla presunta azione di sorveglianza oggetto dell’inchiesta giornalistica internazionale Pegasus, in seguito al ricevimento di petizioni per l’apertura di un’inchiesta indipendente sulla vicenda. Il governo, rappresentato dal procuratore generale, Tushar Mehta, ha presentato una dichiarazione giurata in cui ha negato ogni abuso e annunciato che istituirà un comitato di esperti per indagare sulla questione. Nell’affidavit, inoltre, si afferma che il ministero dell’Elettronica e della tecnologia informatica ha già chiarito la posizione dell’esecutivo in parlamento. Il collegio della Corte suprema, composto dal giudice capo, Nuthalapati Venkata Ramana, e dai giudici Surya Kant e Aniruddha Bose, ha aggiornato l’udienza a domani. (segue) (Inn)