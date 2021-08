India: Pegasus, governo annuncia istituzione comitato esperti per indagare sulla vicenda (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’India, secondo “The Wire”, tra i possibili bersagli della sorveglianza figurano Rahul Gandhi, dirigente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, e due membri del governo: il neoministro dell’Elettronica Vaishnaw e il sottosegretario per l’Acqua, Prahlad Patel. Tra i nomi a cui sono collegati i numeri selezionati per eventuali intercettazioni risultano anche quelli dell’ex commissario elettorale Ashok Lavasa, dello stratega politico Prashant Kishor, del parlamentare dell’All India Trinamool Congress (Tmc) Abhishek Banerjee, nipote di Mamata Banerjee, capo del governo del Bengala Occidentale, di un giudice e di una quarantina di giornalisti. I numeri telefonici indiani sono circa mille, 300 dei quali sono stati verificati, anche se non è stato possibile stabilire se la sorveglianza sia stata effettivamente messa in atto. Nel caso di Gandhi, ad esempio, si tratta di utenze che il politico non utilizza più da tempo. Il Congresso e altre forze di opposizione hanno chiesto ma non ottenuto un dibattito parlamentare sulla vicenda nella sessione parlamentare che si è conclusa la scorsa settimana. (Inn)