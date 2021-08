Turismo: Coldiretti, Ferragosto fuori casa per 25 milioni italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 25,4 milioni gli italiani che hanno trascorso il Ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, in vacanza al mare, in campagna e in montagna o sono usciti per una semplice gita per lasciarsi alle spalle le preoccupazioni legate alla pandemia. E’ quanto emerge dal bilancio stilato dalla Coldiretti dal quale si evidenzia che grandi protagonisti della giornata sono stati picnic e grigliate ma non è mancato chi ha scelto di trascorrere l’appuntamento in agriturismo o al ristorante, nel rispetto delle misure di precauzione imposte dall’emergenza pandemia Covid. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, per chi ha trascorso la giornata fuori le meta più gettonata è stata la spiaggia davanti alla montagna e alla campagna con ottimi risultati per l’agriturismo, scelto da circa 420mila persone. Una cospicua fetta di cittadini – continua la Coldiretti – ha poi preferito passare il ferragosto all’insegna della convivialità a casa di parenti ed amici. Ricorrenza all’insegna del tutto riposo, invece per 14,2 milioni di italiani che hanno trascorso la giornata tra le mura domestiche, mentre per altri 10,1 milioni è stato un giorno come tutti gli altri. (segue) (Com)