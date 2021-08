Turismo: Coldiretti, Ferragosto fuori casa per 25 milioni italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il weekend di Ferragosto – continua la Coldiretti - resta il momento clou delle vacanze degli italiani che anche nell’anno del coronavirus hanno scelto il mese estivo per eccellenza, anche per attendere un miglioramento della situazione sanitaria. Un momento di svolta che ha dato il via ai primi rientri con quasi 1 italiano su 3 (32 per cento) che ha scelto una metà vicino casa, all’interno della propria regione di residenza alla riscoperta delle bellezze sotto casa. In ogni caso le destinazioni nazionali sono state preferite da quasi la totalità dei cittadini per il desiderio di sostenere il turismo tricolore ma anche per i limiti e le incertezze presenti all’estero. Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani e stranieri accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, dopo il lungo lockdown, c’è la ricerca del cibo e il vino locali che – conclude la Coldiretti - è diventata la prima voce del budget delle vacanze made in Italy nel 2021 con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir. (Com)