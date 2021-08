Incendi: Uiltrasporti, piloti Canadair in prima linea ma si apra subito tavolo confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese "sta attraversando un periodo di grande emergenza legato al divampare di una serie infinita di incendi che stanno devastando il patrimonio boschivo e naturalistico". Lo dichiarano, in una nota, il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale, Ivan Viglietti. "La cronaca - prosegue la nota - riporta una serie di eventi tragici che hanno causato anche il decesso di nostri connazionali nel tentativo vano di ostacolare l'avanzata del fuoco con le proprie forze. Le professionalità impiegate a vario titolo nella lotta attiva agli incendi stanno dando il massimo supporto alle attività di spegnimento operando talvolta in condizioni critiche" affermano Tarlazzi e Viglietti, secondo cui "i piloti e i tecnici che prestano il loro servizio sui Canadair della flotta di Stato per operare sugli obiettivi assegnati sono già impiegati a massimo regime con ritmi di lavoro estenuanti, e questo nonostante la incomprensibile rigidità mostrata dalla società Babcock, concessionaria del servizio". (segue) (Com)