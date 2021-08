Incendi: Uiltrasporti, piloti Canadair in prima linea ma si apra subito tavolo confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigidità manifestata nel non "ascoltare le legittime richieste degli equipaggi di volo" e senza tenere conto della carenza organica e prolungata di personale navigante, che di fatto ha limitato l'operatività dei velivoli soprattutto in questo periodo di emergenza. Questo nonostante le numerose richieste di controlli e verifiche su personale e mezzi finalizzate al mantenimento dei massimi livelli di sicurezza", spiegano Tarlazzi e Viglietti, secondo cui "i piloti Canadair, nel rispetto dei più rigorosi principi di sicurezza del volo, per il bene del Paese, si sono già resi e continueranno a rendersi disponibili a offrire il massimo sforzo possibile, anche estendendo il limite di ore di volo settimanali dalle 24 ore previste fino a 30 ore in accordo alla normativa vigente. Tuttavia - concludono - è ormai improcrastinabile un tavolo di confronto con Enac, Vigili del fuoco e Protezione civile, che coinvolga Babcock e le rappresentanze dei piloti e tecnici, avente ad oggetto la normativa, la vigilanza e le nostre proposte per rafforzare e rendere più efficace il sistema antincendio aereo nazionale e regionale". (Com)