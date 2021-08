Cambogia: ex leader dei Khmer rossi si appella alla sentenza di genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khieu Samphan, ultimo membro vivente della leadership del brutale regime cambogiano dei Khmer rossi ha presentato appello oggi, 16 agosto, contro la condanna per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità emessa a suo carico da un tribunale internazionale. I legali dell'ex capo di Stato del regime comunista cambogiano, oggi 90enne, puntano a ribaltare il verdetto emesso a carico del loro assistito nel 2018, che a loro dire poggia su errori procedurali e prove di dubbia attendibilità. Khieu Samphan sconta già una condanna all'ergastolo per crimini contro l'unanimità legata ai trasferimenti e alle sparizioni forzate di massa operati dal regime dei Khmer rossi, che tra il 1975 e il 1979, sotto la guida di Pol Pot, si è macchiato della morte e dell'uccisione di oltre 1,7 milioni di persone. Nonostante l'età avanzata, Khieu Samphan dovrebbe essere presenta alle udienze del processo d'appello a suo carico, e prendere la parola in propria difesa. Un verdetto non è previsto prima del prossimo anno. (Fim)