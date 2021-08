Polonia: ex vicepremier Gowin, possibili elezioni anticipate già in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia saranno possibili elezioni anticipate già nella prossima primavera. Lo ha detto l’ex vicepremier e leader di Porozumienie Jaroslaw Gowin, intervistato dal quotidiano “Super Express”. “Ritengo che Jaroslaw Kaczynski”, il leader del partito Diritto e giustizia (PiS), “propenda per elezioni nella primavera del prossimo anno”, ha dichiarato. A proposito dell’attività del governo, Gowin ritiene che il premier Mateusz Morawiecki e gli altri rappresentanti del PiS “sappiano perfettamente che la loro politica condurrà alla necessità di tagli al bilancio”. Per questo reputa che l’anno prossimo ci saranno elezioni anticipate. “Quando la verità sul bilancio giungerà all’opinione pubblica, il PiS non avrà alcuna chance di vincere nel 2023”, ha affermato Gowin. Il duopolio costituito dal PiS e da Piattaforma civica (Po) è “sfavorevole per la Polonia, acuisce le divisioni”. La scorsa settimana Gowin è stato rimosso dalla funzione di vicepremier e di ministro dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia. Assieme a una parte dei deputati di Porozumienie ha conseguentemente lasciato la maggioranza della Destra Unita. (Vap)