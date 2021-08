Malesia: premier Muhyiddin nuovamente ricevuto dal re, media ipotizzano dimissioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il primo ministro ha detto che il re, nella lettera con cui lo ha convocato per il colloquio oggi, ha citato otto e non undici deputati che hanno revocato l’appoggio all’esecutivo. Muhyiddin ha anche accusato i suoi oppositori di aver scatenato una crisi politica a causa della sua volontà di non interferire nel sistema giudiziario per “liberare persone sotto processo”, riferendosi al fatto che alcuni dei deputati che hanno annunciato l’uscita dalla maggioranza stanno affrontando accuse di corruzione. Infine, il premier ha difeso il suo operato e assicurato che il governo continuerà ad adempiere ai suoi doveri, specialmente riguardo alla gestione dell’epidemia di Covid-19. (segue) (Fim)