Malesia: premier Muhyiddin nuovamente ricevuto dal re, media ipotizzano dimissioni (4)

- Il 3 agosto, oltre all’abbandono degli undici deputati, Muhyiddin ha subito anche quello del suo ministro dell’Energia e delle risorse naturali, Shamsul Anuar Nasarah, esponente dell’Umno. La coalizione Perikatan Nasional al momento dovrebbe contare su 104 deputati su 222, considerando anche i due seggi vacanti. L’Umno ha 38 deputati e non sono escluse ulteriori defezioni. Il partito, secondo la stampa malese, punta a sostituire il primo ministro col vicepremier Ismail Sabri Yaakob, nominato da Muhyiddin il mese scorso nel tentativo, che sembra essersi rivelato infruttuoso, di ricompattare la coalizione. Il primo ministro è contestato anche da altri fronti. Le forze di opposizione hanno manifestato contro la sua decisione di rinviare a venerdì la seduta speciale del parlamento che era stata programmata per il 2 agosto, attribuendo il rinvio ad alcuni casi di contagio tra membri e personale del parlamento. La scorsa settimana, inoltre, in un comunicato ufficiale, il re ha contestato la decisione dell’esecutivo di revocare le ordinanze d’emergenza anti-Covid senza consultare il parlamento, violando le procedure costituzionali. (segue) (Fim)