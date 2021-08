Germania: Baerbock (Verdi), dati su aumento emissioni impongono impegno sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emissioni di gas serra in Germania nel 2021 dovrebbero aumentare di circa 47 milioni di tonnellate rispetto al 2020: è quanto riferisce il centro studi Agora Energiewende. Secondo la candidata alla cancelleria dei Verdi, Annalena Baerbock, questi dati dimostrano "con quale velocità e impegno è necessario guidare la salvaguardia del clima". Quello indicato da Agora Energiewende è il più grande aumento dal 1990. Pertanto, la riduzione delle emissioni rispetto al 1990 sarà solo del 37 per cento. “Ciò che è stato sfacciatamente trascurato dal governo federale in carica nel corso degli anni deve essere recuperato. Se la Germania non lo farà, metterà in pericolo il clima e la sua prosperità", ha detto la candidata dei Verdi citata dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Baerbock ha affermato che in caso di vittoria elettorale, i Verdi avrebbero "impostato la rotta per una massiccia espansione delle energie rinnovabili" con una strategia che prevede l’assegnazione del 2 per cento del territorio del Paese alla produzione dell’energia eolico e l’installazione di un sistema di pannelli solari da installare su ogni nuovo tetto che verrà costruito. Anche nel settore dei trasporti e del riscaldamento, il passaggio alla neutralità climatica sarà affrontato eliminando gradualmente i motori a combustione fossile e utilizzando pompe di calore rispettose del clima. "Ciò non solo avvantaggerà il clima, ma garantirà anche la nostra prosperità", ha detto Baerbock. (Geb)