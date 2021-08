Francia: da oggi in vigore obbligo pass sanitario per accedere a 136 centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in vigore questa mattina il pass sanitario in Francia per entrare in almeno 126 centri commerciali e grandi magazzini con una superficie di oltre 20 mila metri quadrati. Da oggi, per accedere a centri commerciali di oltre 20 mila metri quadrati nei dipartimenti francesi in cui il tasso di incidenza è superiore a 200 ogni 100 mila abitanti sarà indispensabile esibire il pass che attesta l’avvenuta vaccinazione, un tampone negativo al Covid-19 o la guarigione dalla malattia. Tutti questi centri si trovano nell’area meridionale della Francia e nella regione di Parigi. Anche la capitale francese, quindi, sarà interessata da tale misura, sebbene il tasso di incidenza sia inferiore alla soglia di 200 casi ogni 100 mila abitanti in una settimana. Nei cinque grandi magazzini (Galeries Lafayette, Printemps, Bhv, Le Bon Marché e la Samaritaine) e nei tre centri commerciali della capitale, nonché ai Aéroville, nei pressi dell'aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle, è necessario esibire il pass all'ingresso e la mascherina sanitaria obbligatoria, come annunciato sabato scorso dalla questura. (Frp)