Malesia: il primo ministro Muhyiddin rassegna le dimissioni e apre la crisi di governo

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha rassegnato le dimissioni oggi, 16 agosto, a margine di un incontro a porte chiuse con il re Abdullah Ahmad Shah. Le dimissioni aprono formalmente la crisi del governo di coalizione guidato dal premier, che però scontava già l'opposizione esplicita dei principali partiti conservatori di governo e delle forze di opposizione, in vista di un voto di fiducia fissato per il mese prossimo. Dall'ufficio del premier e dal Palazzo reale non è giunto ancora alcun comunicato ufficiale, ma diversi ministri hanno già annunciato il passo indietro del premier a margine di una riunione straordinaria del consiglio dei ministri. Il ministro della Scienza e della tecnologia Khairy Jamaluddin, in particolare, ha annunciato le dimissioni di Muhyiddin tramite il proprio profilo Instagram. Sino alla scorsa settimana, il premier malese aveva affermato di voler resistere sino alla prova del voto di fiducia. (segue) (Fim)