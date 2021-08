Afghanistan: ministro Difesa britannico, nostre truppe non torneranno, evacuate già 300 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento "non è previsto" che le truppe britanniche tornino in Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, all’emittente televisiva “Sky News”, spiegando che è in corso una missione di salvataggio per trasferire i diplomatici britannici e gli afgani che il Regno Unito ha "l'obbligo" di proteggere. Wallace ha affermato che il ponte aereo è "già iniziato", aggiungendo: "Solo ieri sono tornate 300 persone”. Wallace ha affermato che tra le 1.200 e le 1.500 persone al giorno lasceranno Kabul. "Il lato militare dell'aeroporto è sicuro e controllato e i voli stanno entrando e uscendo" dal Paese, ha proseguito il ministro britannico, secondo cui il caos nell’area dell'aeroporto internazionale di Hamid Karzai sono causate da civili. Wallace ha anche riconosciuto che i talebani "hanno il controllo del Paese" ma per ora si mostra attendista sul riconoscerli come autorità del Paese. “Penso che ci sia molto altro da fare prima che queste decisioni vengano prese. Non è ancora il momento”, ha detto il ministro. "Penso che tutti noi abbiamo provato un vero senso di tristezza per il fatto che prima di tutto le forze in cui la comunità britannica e internazionale ha investito si siano dissolte così rapidamente. Non si risolvono le cose da un giorno all'altro quando si tratta di problemi globali. Bisogna gestirli", ha aggiunto il ministro britannico, facendo un evidente riferimento all’accordo raggiunto da Stati Uniti e talebani lo scorso anno per porre fine a un ventennio di presenza militare internazionale in Afghanistan. (Rel)