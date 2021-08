Afghanistan: popolazione prende d’assalto aeroporto di Kabul, militari sparano in aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di cittadini afgani hanno questa preso d’assalto l’aeroporto di Kabul, in Afghanistan, dove sono in corso le operazioni di evacuazione del personale diplomatico dell’ambasciate e agenzie straniere. Secondo quanto riferito dall’emittente panaraba “Al Arabiya”, l’arrivo della folla ha costretto i militari statunitensi posti a guardia dell’unico scalo aereo dell’Afghanistan a esplodere colpi di avvertimento in aria. "La folla era fuori controllo", ha dichiarato un funzionario statunitense ai media internazionali. "Gli spari sono serviti per evitare il caos”, ha aggiunto. Centinaia di afgani hanno bloccato l'aeroporto nel tentativo di uscire dal Paese dopo che i talebani sono entrati nella capitale domenica. Al momento vi sarebbero dai 4 mila ai 6 mila militari statunitensi a guardia del perimetro dell’aeroporto per proteggere l’evacuazione dal Paese.(Res)