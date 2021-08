Sardegna: Federalberghi, numeri pre covid per il turismo sardo, spingere per settembre e ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'adeguata comunicazione istituzionale per spingere sugli arrivi di turisti stranieri in Sardegna, tanti dei quali scelgono settembre e ottobre per le loro vacanze nell'Isola. E' quanto chiede il presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca che sottolinea anche la necessità di una collaborazione da parte degli aeroporti. "Siamo in linea con gli anni pre covid – spiega Manca - Le nostre strutture registrano un'occupazione quasi al 100 per cento. Finora è andata bene, ad agosto ottimamente, ma naturalmente non basta solo un mese per la ripresa del settore dopo un colpo così pesante come quello inferto dalla pandemia alla nostra economia"."Abbiamo notato un rallentamento delle prenotazioni a partire dal 20 agosto – aggiunge il numero uno di Federalberghi Sardegna - ma noi contiamo molto anche su settembre e ottobre. Se andranno bene anche questi due mesi, chiuderemo a 10 milioni di presenze turistiche, se invece settembre non dovesse andare come noi speriamo chiuderemo a 8 milioni". "E' fondamentale allungare la stagione anche per gli 80 mila stagionali che ogni anno lavorano nel sistema turistico della Sardegna – ha concluso Manca - Noi garantiamo contratti di 4 mesi, quindi abbiamo bisogno che arrivino turisti anche a settembre e ottobre". (Rsc)