Migranti: presidente lituano, con Russia e Bielorussia siamo abituati ad avere "vicini complicati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania, confinando con Russia e Bielorussia, è abituata ad avere "vicini complicati nella sua lunga storia” ma anche imparato a gestirli. Così il presidente lituano, Gitanas Nauseda, in un’intervista al “Financial Times” durante il quale ha parlato dei tradizionali problemi con Mosca ma anche della crisi migratoria sorta al confine con la Bielorussia. “Probabilmente il messaggio più importante che potremmo inviare al regime bielorusso è che le democrazie non sono deboli. Le democrazie sono forti, le democrazie sono unite e le democrazie rispettano lo stato di diritto. Non dovrebbero contare sulla nostra debolezza. Saremo decisi", ha aggiunto il capo dello Stato di Vilnius. La Lituania ha subito un "attacco ibrido" contro l'intera Ue da parte della Bielorussia, secondo il presidente, nelle ultime settimane quando Minsk ha consentito il passaggio di oltre 4 mila migranti, provenienti principalmente dall'Iraq. La autorità lituane sembrano essere riuscite a contenere questi flussi la scorsa settimana dopo che è stata concordata con l'Iraq l’interruzione dei voli per Minsk e che il Parlamento ha concesso alle guardie di frontiera di respingere con la forza i migranti che non attraversavano i valichi ufficiali. I flussi migratori sembrano essersi spostati verso le vicine Lettonia e Polonia, altri due membri dell'Ue e della Nato che confinano con la Bielorussia. (segue) (Rel)