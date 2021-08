Migranti: presidente lituano, con Russia e Bielorussia siamo abituati ad avere "vicini complicati" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo abituati a gestire attacchi ibridi di recente. Vediamo alcuni attacchi informatici in arrivo. La Lituania capisce davvero molto bene che la tensione nella regione è aumentata e dobbiamo essere preparati ad affrontarla", ha detto Nauseda, facendo riferimento a un attacco hacker subito la scorsa settimana dal ministero degli Esteri di Vilnius. Nauseda ha sottolineato che, pur non avendo prove che la Russia sia coinvolta nell'attacco ibrido della Bielorussia, "nessuno potrebbe rifiutare l'idea che questi sviluppi siano più o meno favorevoli" a Mosca. "Ci prendiamo molto seriamente le nostre responsabilità come Paese membro della Nato e dell'Ue a causa delle nostre lezioni ed esperienze storiche. La nostra storia è stata dolorosa, la nostra storia è stata complicata. Ma pensiamo che principi e i valori anche nel XXI secolo significhino molto e stiamo cercando di difenderli”, ha detto il presidente lituano. (Rel)