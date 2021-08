Business news: Brasile, Bolsonaro firma decreto per aprire a vendita di etanolo senza mediatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro ha firmato un decreto che consente ai produttori e importatori la vendita diretta di etanolo alle stazioni di servizio. Rendendo facoltativo l'obbligo di passare attraverso società di intermediazione, la misura intende togliere una voce di costi dalla composizione del prezzo e aprire ad accordi commerciali in grado di abbassare il prezzo del carburante. Il decreto, che si occupa degli aspetti normativi e fiscali della vendita di etanolo, rende anche più flessibile la fedeltà al marchio, cioè consente alle stazioni di servizio con un determinato marchio commerciale di rivendere carburante di altri distributori. Il ministero delle Miniere e dell'Energia peraltro sottolinea che il nuovo modello di rivendita non si applica ai contratti già in vigore, che devono essere rispettati. (Brb)