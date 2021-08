Afghanistan: Guterres esorta talebani e parti in conflitto a garantire rispetto diritti e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un invito ai talebani e tutte le altre parti in conflitto in Afghanistan per assicurare che i diritti e le libertà di tutte le persone siano garantiti. In un comunicato stampa diffuso questa sera in vista della riunione del Consiglio di sicurezza che si terrà domani alle 10 ora di New York (le 16 in Italia), Guterres ha dichiarato che “con profonda preoccupazione la rapida evoluzione della situazione in Afghanistan” ed “esorta i talebani e tutte le altre parti a esercitare la massima moderazione al fine di proteggere vite umane e garantire che i bisogni umanitari possano essere affrontati”. Il segretario generale dell’Onu ha affermato che “il conflitto sta costringendo centinaia di migliaia di persone a fuggire dalle proprie case”. “Continuano a pervenire segnalazioni di gravi abusi e violazioni dei diritti umani nelle comunità più colpite dai combattimenti”, si legge nella nota, nella quale Guterres si è detto profondamente preoccupato “per il futuro delle donne e delle ragazze, i cui diritti conquistati a fatica devono essere tutelati”. Secondo il segretario generale Onu, “tutti gli abusi devono cessare”. Guterres ha invitato i talebani e tutte le altre parti a garantire che il diritto umanitario internazionale ei diritti e le libertà di tutte le persone siano rispettati e protetti. Per Guterres, la necessità di assistenza aumenta mentre l'ambiente operativo diventa più limitato a causa dell'escalation del conflitto. Il segretario generale ha invitato inoltre tutte le parti a garantire che gli attori umanitari abbiano accesso senza ostacoli per fornire servizi e assistenza tempestivi e salvavita. “Le Nazioni Unite restano determinate a contribuire a una soluzione pacifica, a promuovere i diritti umani di tutti gli afgani, in particolare donne e ragazze, e a fornire assistenza umanitaria salvavita e sostegno critico ai civili bisognosi”, si legge nella nota delle Nazioni Unite.(Nys)