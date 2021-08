Afghanistan: ex presidente Ghani, fuggire è stata “una scelta difficile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio sul suo profilo Facebook dopo la sua partenza dall’Afghanistan, l'ex presidente afgano Ashraf Ghani ha affermato che "continuerà sempre a servire" la nazione. "Continuerò sempre a servire la mia nazione offrendo idee e programmi", ha scritto Ghani. “Oggi mi sono imbattuto in una scelta difficile; se dovessi affrontare i talebani armati che volevano entrare nel palazzo, o lasciare il caro Paese a cui ho dedicato la mia vita a proteggere e curare negli ultimi vent'anni", ha affermato Ghani. “I talebani hanno deciso di rimuovermi, sono qui per attaccare tutta Kabul e la gente di Kabul. Per evitare il diluvio di sangue, ho pensato che fosse meglio uscire", ha aggiunto. Oggi, dopo l’annuncio da parte dei talebani del loro ingresso nella capitale Kabul, Ghani, la sua famiglia, e altri alti funzionari afgani sono fuggiti dal Paese diretti nel vicino Uzbekistan, secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense “The New York Times”. Ghani ha aggiunto che i talebani hanno preso il controllo con "spade e pistole" e sono "responsabili di proteggere l'onore, la ricchezza e l'autostima dei connazionali". “Non hanno conquistato la legittimità dei cuori”, ha detto Ghani, aggiungendo: “Ora stanno affrontando una nuova prova storica; o proteggeranno il nome e l'onore dell'Afghanistan o daranno la priorità ad altri luoghi e reti”. "Per conquistare la legittimità e il cuore della gente, è necessario che i talebani diano sicurezza a tutte le persone, tribù, diversi segmenti, sorelle e donne dell'Afghanistan e che facciano piani chiari e li condividano con la popolazione", ha scritto Ghani. (segue) (Res)