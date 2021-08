Afghanistan: Blinken difende decisione degli Stati Uniti di ritirare le truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha difeso la decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di ritirare le forze Usa dall'Afghanistan, dove i talebani hanno assunto ieri il controllo della capitale Kabul al culmine di una fulminea offensiva militare. Intervistato dall'emittente "Cnn", il segretario di Stato ha riconosciuto che le forze regolari afgane non sono state in grado di difendere il Paese nonostante anni di sforzi e di ingenti investimenti da parte degli Stati Uniti, e che l'offensiva talebana è stata più rapida e soverchiante del previsto. Secondo il segretario, però, tale offensiva sarebbe avvenuta anche senza il ritiro degli Stati Uniti, ed avrebbe anzi rischiato di trascinare gli Usa in un conflitto diretto coi talebani. "Eravamo in Afghanistan per un obiettivo preciso: eliminare i responsabili dell'11 settembre. E' per questo motivo che siamo andati in quel Paese 20 anni fa. E oltre 10 anni fa abbiamo assicurato (Osama) bin Laden alla giustizia. Abbiamo ridotto enormemente la minaccia posta da al Qaeda in Afghanistan, al punto che (tale organizzazione) non è in grado di condurre un altro attacco di quel tipo dall'Afghanistan", ha detto Blinken. Il segretario ha anche ribadito che a suo parere i paragoni tra il precipitoso ritiro degli Stati Uniti da Kabul e quello da Saigon, nel 1975, sono del tutto impropri. "L'idea che lo status quo potesse essere mantenuto tenendo lì le nostre forze è a mio parere semplicemente sbagliato", ha affermato Blinken, secondo cui gli Stati Uniti hanno già avvertito i talebani che qualunque interferenza con l'evacuazione dei cittadini Usa dall'Afghanistan comporterebbe una "risposta immediata e decisa". Quanto alla possibilità che gli Stati Uniti possano riconoscere in futuro un governo dei talebani, il segretario di Stato ha affermato che "un futuro governo afgano che rispetti i diritti fondamentali della sua gente, e che non dia asilo ai terroristi è un governo con cui potremo lavorare e che potremo riconoscere". (segue) (Nys)