Giappone: commemorato l'anniversario della resa al termine della Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha commemorato ieri, 15 agosto, il 76mo anniversario della resa che ha segnato la sconfitta del Paese al termine della Seconda guerra mondiale. Le cerimonie sono state ridimensionate per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia di coronavirus. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha rivolto un discorso al Paese, ribadendo la determinazione del Giappone a contribuire alla soluzione delle problematiche globali "sotto il vessillo del contributo proattivo alla pace". Come i discorsi tenuti dal suo predecessore, Shinzo Abe, l'intervento di Suga non ha però menzionato l'aggressione militare giapponese ai Paesi asiatici durante le prime fasi del Secondo conflitto mondiale. L'imperatore del Giappone, Naruhito, ha presenziato alle cerimonie commemorative per la prima volta dalla sua ascesa al Trono di crisantemo. Naruhito ha espresso "profondo rimorso" per il culto imperiale che fece da traino ideologico all'imperialismo giapponese. "Guardando indietro al lungo periodo di pace post-bellica, riflettendo sul nostro passato e tenendo ben presenti i sentimenti di profondo rimorso, esprimo la speranza che gli orrori della guerra non si ripetano mai più", ha detto l'imperatore, che ha anche fatto riferimento alle difficoltà affrontate dal Paese a causa della pandemia. Oltre l'80 per cento dei cittadini giapponesi attualmente in vita è nato dopo il Secondo conflitto mondiale, incluso il 61enne Naruhito. (Git)