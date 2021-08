Giappone: Covid, nuovo record di ricoveri in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato per il terzo giorno consecutivo un nuovo record del numero di pazienti affetti da Covid-19 che presentano sintomatologia grave: ieri erano 1.563 in tutto, 42 in più rispetto alle 24 ore precedenti, secondo i dati forniti dal ministero della Salute di quel Paese. A Tokyo sono stati registrati ieri 4.295 nuovi casi di coronavirus, e la media settimanale dei casi giornalieri nella capitale giapponese è aumentata del 5,6 per cento a 4.263,9. Il numero complessivo dei contagi segnalati sull'intero territorio giapponese nelle scorse 24 ore è ammontato a 17.900 casi. In diverse prefetture i posti letto ospedalieri riservati ai pazienti affetti da coronavirus sono quasi interamente occupati. (Git)