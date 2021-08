Giappone: pil in crescita dell'1,3 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Giappone è cresciuto dell'1,3 per cento tra aprile e giugno scorsi, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'Ufficio di gabinetto giapponese nella giornata di oggi, 16 agosto. La crescita su base trimestrale è stata dello 0,3 per cento. Il dato interrompe una serie di due contrazioni trimestrali consecutive, e supera le previsioni degli economisti, che prevedevano per il secondo trimestre 2021 una crescita su base annua dello 0,66 per cento. Gran parte del secondo trimestre è coinciso con uno stato di emergenza in vigore a Tokyo, Osaka e altre aree del Paese, che ha comportato una riduzione delle attività della ristorazione e commerciali e un conseguente calo dei consumi. I consumi privati erano già calati tra gennaio e marzo 2021. (segue) (Git)