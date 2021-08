Afghanistan: dure critiche dei Repubblicani a Biden dopo la caduta di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei Repubblicani al Senato federale Usa, Mitch McConnell, ha rivolto dure critiche all'indirizzo del presidente Joe Biden, contestando la "fallimentare uscita" degli Usa dall'Afghanistan, culminata lo scorso fine settimana nel rientro dei talebani a Kabul. "La disastrosa uscita dall'Afghanistan dell'amministrazione Biden, inclusa la frenetica evacuazione di statunitensi e afgani vulnerabili da Kabul, è un vergognoso fallimento della leadership americana", recita una nota diffusa da McConnell. "La presenza ventennale degli Stati Uniti in Afghanistan ha avuto numerosi protagonisti, e lo stesso vale per gli errori strategici compiuti lungo la strada", afferma la nota del senatore repubblicano. "Non ho mai esitato ad esprimermi candidamente quando leader di entrambi i Paesi hanno minacciato di porre la politica di fronte alla realtà sul campo. Tuttavia, mentre va in scena la monumentale caduta prevista dai nostri esperti a Kabul, la responsabilità grava sulle spalle del nostro comandante in capo", ha scritto McConnell, riferendosi al presidente Usa. Nelle scorse ore Biden e la sua amministrazione sono stati oggetto di dure critiche da diversi altri esponenti del Partito repubblicano, che hanno evidenziato come Biden avesse espressamente escluso la possibilità di una caduta di Kabul appena pochi giorni fa. Uno dei leader dei Repubblicani alla Camera, Steve Scalise, si è associato ai paragoni tra la caduta di Kabul e quella di Saigon, al termine della Guerra del Vietnam. Il deputato Michael McCaul, membro della commissione Affari esteri della Camera, si è spinto a dichiarare che Biden avrà "le mani sporche del sangue" delle future vittime dei talebani. (segue) (Nys)