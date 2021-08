Afghanistan: dure critiche dei Repubblicani a Biden dopo la caduta di Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno preso il controllo di Kabul domenica 15 agosto in concomitanza con la caduta del governo e la fuga del presidente Ghani dal Paese. La presa della tentacolare capitale afgana, che secondo diversi esperti era stata preparata da anni dai talebani, è stata portata a termine in un solo giorno. Infatti, i talebani forti delle conquiste dei principali capoluoghi di provincia iniziati a partire dal 6 agosto hanno affrontato poca o nessuna resistenza una volta entrati in città attraverso le sue principali arterie stradali. Dopo la fuga di Ghani, gli esponenti del gruppo estremista islamico hanno occupato il palazzo presidenziale. Gran parte delle ambasciate, compresa quella degli Stati Uniti, hanno ammainato la bandiera e trasferito presidi presso l’aeroporto di Kabul, come confermato all’emittente “Abc”, dal segretario di Stato Antony Blinken. Alla domanda sui confronti con la partenza degli Stati Uniti dal Vietnam nel 1975, il responsabile della diplomazia Usa ha dichiarato che "questa non è evidentemente Saigon". Intanto, l’ex presidente dell’Afghanistan, Hamid Karzai, che ha assicurato che resterà a Kabul, ha formato un Consiglio di transizione con il responsabile dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, e il leader del partito politico e gruppo paramilitare Ḥezb-i Islami Gulbuddin Hekmatyar. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Karzai ha dichiarato che dopo che il presidente Ashraf Ghani e altri alti funzionari del governo sono fuggiti dal paese, c'è la possibilità di caos e sofferenza tra i cittadini. Pertanto, al fine di prevenire tale caos e garantire un pacifico trasferimento di poteri, è stato formato il Consiglio di transizione. Secondo quanto affermato da Karzai, il Consiglio ha inoltre chiesto alle forze di sicurezza del governo afgano e ai talebani di prevenire il caos e di mantenere la legge e l'ordine esercitando al tempo stesso moderazione. (segue) (Nys)