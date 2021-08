Afghanistan: dure critiche dei Repubblicani a Biden dopo la caduta di Kabul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno seimila militari statunitensi destinati al servizio di sicurezza a Kabul avranno ora il compito di mantenere in sicurezza l’intero perimetro dell’aeroporto della capitale dell’Afghanistan finita ieri sotto il controllo dei talebani. È quanto dichiarato da un funzionario del dipartimento della Difesa Usa all’emittente “Cnn”. Lo schieramento dei militari mira a prevenire il caos presso l’aeroporto di Kabul. Infatti, dopo l’annuncio dell’ingresso dei talebani in città e l’occupazione del palazzo presidenziale, migliaia di afgani si sono riversati verso l’aeroporto per cercare di lasciare il Paese. I militari Usa, sempre secondo la fonte citata dalla “Cnn”, avranno anche il compito di prevenire eventuali attacchi dei talebani contro l’aeroporto, infatti per consentire l’evacuazione del personale diplomatico e dei collaboratori afgani è necessaria un’atmosfera sicura. Ieri il comandante del Comando centrale degli Stati Uniti, il generale Frank McKenzie, ha incontrato i leader talebani a Doha in Qatar per sottolineare che l'unica missione degli Stati Uniti è al momento quella di far uscire le persone in sicurezza. Il piano di evacuazione originale che richiedeva 3.000 militari era essenzialmente basato su un ambiente sicuro, con una capitale ancora sotto il controllo del governo, ha osservato alla “Cnn” il funzionario del dipartimento della Difesa. Secondo il funzionario del Pentagono le forze statunitensi potrebbero finire per rimanere "tutto il tempo necessario" per far uscire statunitensi e afgani, ma “la strada da percorrere rimane incerta”. (Nys)