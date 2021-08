Business news: Usa su accordo Fmi-Argentina sia un precedente per tutti i mercati emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la ristrutturazione del credito che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concesso all'Argentina dovrà rappresentare “un precedente per tutti i mercati che affrontano situazioni analoghe”. Lo ha detto il direttore per l’Emisfero occidentale del Consiglio per la Sicurezza degli Stati Uniti, Juan Gonzalez, in una conferenza stampa telefonica tenuta lunedì da Washington alla quale ha partecipato “Agenzia Nova”, occasione per un ripasso dettagliato della recente visita del consigliere per la Sicurezza Usa, Jake Sullivan in Brasile ed Argentina. “Il modo in cui l’Fmi arriverà ad un accordo con l'Argentina invierà un messaggio non solo alla regione, ma anche a tutti i mercati emergenti che hanno difficoltà finanziarie e che è possibile che debbano ricorrere al Fondo in cerca di sostegno”, ha dichiarato Gonzalez. Il consigliere Usa ha rivelato quindi di aver avuto “colloqui dettagliati” con il ministro dell’Economia argentino, Martin Guzman, anche se “alla fine l’ultima parola spetta al dipartimento del Tesoro” (Nys)