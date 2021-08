Afghanistan: Di Maio, nei prossimi giorni altri voli da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello partito questa notte da Kabul è il primo dei voli che nei prossimi giorni partiranno alla volta dell’Italia per rimpatriare connazionali dall’Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, intervenendo questa sera a “Speciale Afghanistan Radio 1”. “In questo momento il volo dell’aeronautica militare con a bordo circa un centinaio di nostri connazionali è partito da Kabul. A bordo ci sono non solo il personale diplomatico ambasciata e dell’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, ma anche connazionali che erano in Afghanistan e che hanno risposto alla chiamata della Farnesina per tornare in Italia”, ha affermato Di Maio. “Ovviamente io devo sottolineare uno sforzo che è stato messo in atto in queste ore sia dal corpo diplomatico che dal ministero della Difesa e dalla nostra intelligence. Il nostro obiettivo è stato quello di mettere in sicurezza il personale ambasciata d’Italia e i connazionali che hanno risposto al nostro appello. Perché la nostra priorità è quella di proteggere gli italiani coinvolti e questo è il primo dei voli che nei prossimi giorni continueranno a decollare da Kabul alla volta dell’Italia per rimpatriare i nostri connazionali”, ha affermato Di Maio.(Res)