Usa: Covid, Corte suprema Texas appoggia governatore Abbott contro obbligo mascherine

- La Corte suprema del Texas ha emesso una ingiunzione che proibisce temporaneamente a due distretti scolastici di quello Stato Usa di imporre l'obbligo della mascherina agli studenti, schierandosi così a fianco del governatore repubblicano Greg Abbott. I due distretti scolastici coinvolti sono quelli di Dallas e San Antonio, che avevano sfidato l'ordine esecutivo con cui Abbott ha vietato l'imposizione dell'obbligo di mascherine nello Stato. La presa di posizione della Corte suprema consentirà all'ordine esecutivo di rimanere in vigore almeno sino alla soluzione della disputa giudiziaria riguardante la legalità del decreto emanato da Abbott. In un tweet pubblicato ieri, 15 agosto, il governatore ribadisce che "il divieto non proibisce l'uso della mascherina. Chiunque voglia indossare una mascherina potrà farlo, anche a scuola". Il Distretto scolastico indipendente di Dallas (Isd) ha già annunciato l'intenzione di ignorare il pronunciamento della Corte suprema, confermando l'obbligo della mascherina per gli studenti che torneranno a scuola questa settimana. Secondo i legali del Distretto, tale decisione è legittima in quanto nel suo pronunciamento la Corte suprema cita la Contea di Dallas, ma non menziona espressamente l'isd. (Nys)