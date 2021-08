Business news: Brasile, inflazione su mese in crescita dello 0,96 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile è cresciuto a luglio dello 0,96 per cento su mese, spingendo l'inflazione annuale all'8,99 per cento. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica (Ibge). Si tratta del sesto significativo aumento mensile, dopo lo 0,86 di febbraio, lo 0,93 di marzo, lo 0,31 di aprile, lo 0,83 di maggio e lo 0,53 di giugno. Per Ibge ancora una volta l'aumento è stato causato principalmente dall'incremento dei prezzi dell'energia elettrica. Si tratta del maggiore aumento dell'inflazione per mese di luglio dal 2002. Secondo i dati Ibge l'indice Ipca segna così un aumento del 4,76 per cento nei primi sette mesi dell'anno. (Brb)