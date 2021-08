Business news: Messico maggior fornitore componenti auto Usa in 2021, quattro volte la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a maggio del 2021 il Messico si è consolidato come il principale fornitore di componentistica per automobili negli Stati Uniti. Con il 37 per cento del mercato statunitense, dieci punti in più del 2007, il Messico supera inoltre di quattro volte quanto viene esportato dalla Cina, il 9,9 per cento, lo stesso valore di dieci anni fa. Stando ai dati del rapporto mensile della Ina (Industria nacional de autopartes), nei primi cinque mesi dell'anno il Messico ha incrementato del 49,38 per cento il valore totale delle esportazioni di settore verso gli Usa, pari a 39,5 miliardi di dollari. Dagli Stati Uniti, il Messico ha importato il 51,3 per cento dei componenti in arrivo dall'0estero, contro il 14,9 per cento dalla Cina. (Mec)