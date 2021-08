Afghanistan: Stoltenberg parla con Johnson e ministri Canada, Danimarca e Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato di aver discusso della situazione in Afghanistan con il primo ministro britannico, Boris Johnson, con i ministri degli Esteri di Canada, Danimarca e Paesi Bassi. "Ho parlato con il primo ministro britannico Boris Johnson e con i ministri degli esteri dei nostri alleati di Canada, Danimarca e Paesi Bassi della situazione in Afghanistan", ha scritto su Twitter il segretario generale. Stoltenberg ha anche confermato che l'Alleanza sta aiutando a mantenere l'aeroporto di Kabul aperto per le operazioni di evacuazione.(Beb)