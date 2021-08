Afghanistan: Johnson, nessuno vuole che diventi un "focolaio di terrore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno vuole che l'Afghanistan diventi un "focolaio di terrore": così il premier britannico, Boris Johnson, al termine di una riunione del Cobra, il comitato convocato dal governo di Londra in caso di emergenza o minacce alla sicurezza nazionale. La situazione "continua a essere estremamente difficile" e lo sarà ancora di più, ha spiegato Johnson invitando i Paesi occidentali, con visioni “simili” sulla gestione del potere, a lavorare insieme e a non riconoscere alcun nuovo governo senza un accordo. Johnson, intanto, ha detto che il Parlamento sarà chiamato mercoledì a discutere della situazione afgana. "La nostra priorità è assicurarci di rispettare i nostri obblighi nei confronti dei cittadini britannici, di tutti coloro che hanno aiutato lo sforzo britannico in Afghanistan per oltre 20 anni, e portarli fuori dal Paese il più velocemente possibile". Johnson ha affermato che l'ambasciatore britannico - che resterà a Kabul - sta "lavorando 24 ore su 24" per raggiungere quest’obiettivo. Il premier britannico ha ammesso che la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Paese ha "accelerato le cose" in Afghanistan, ammettendo comunque che "era chiaro da molto tempo che sarebbe andata così". (Rel)